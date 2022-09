'Memo' Ochoa no se va todavía; afirma que buscará jugar el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO-. Guillermo 'Memo' Ochoa no quiere jugar el Mundial Qatar 2022 y despedirse de la Selección Mexicana de Futbol, pues el veterano portero mexicano planea hacer más grande su carrera.

'Memo' Ochoa, quien acudió al Museo de Cera de la Ciudad de México para la develación de una figura de él el pasado miércoles, compartió que buscará representar al 'Tri' en el Mundial 2026, que sería la sexta Copa del Mundo para el tapatío.

"Me veo muchos años más jugando. Lo vimos con el 'Conejo' Pérez, Buffon, Talavera, 'Chuy' Corona. Honestamente, me siento muy bien físicamente, las lesiones me han respetado a lo largo de mi carrera, pero hay que ir primero de Mundial en Mundial, paso a paso"

¡SE VE EN 2026! ����



"Sería algo extraordinario poder hacer 6 Mundiales"



- Memo Ochoa pic.twitter.com/bFHtUS0C8N — Analistas (@SomosAnalistas_) September 8, 2022

"No quiero ponerle un límite a mi carrera con selección, siento que puedo seguir aportando. Yo siempre voy a pelear por jugar, sería algo excepcional hacer seis Mundiales, algo que nadie ha hecho y más cerrando en México, pero todo con calma", señaló Ochoa.

'Memo' Ochoa y sus participaciones en Copas del Mundo

'Paco Memo' Ochoa ha sido convocado a cuatro Copas del Mundo, pero solo ha participado en dos, quien ha recibido nueve goles en ocho partidos como guardameta de la Selección Mexicana.