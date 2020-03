“Me asusté cuando me falto aire durante 25 minutos”: Pepe Reina tras positivo al Covid-19

Pepe Reina, portero del Aston Villa, expresó que se encuentra mejor tras haber dado positivo por coronavirus, pero reconoció que tuvo mucho miedo al sentir que no podía respirar bien, además de tener síntomas característicos del Covid-19.

Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar. Los primeros siete u ocho días los pasé encerrado en una habitación ", expresó el español en entrevista para Corriere dello Sport.

El ex guardameta de equipos como el Napoli y el Milan se encuentra aislado en Birmingham, Inglaterra, acompañado por su esposa, sus cinco hijos y sus suegros.

Hablando de temas deportivos, Reina recordó algunos buenos momentos en su paso por el futbol italiano, que se encuentra sufriendo debido a las restricciones por el coronavirus, que ha afectado gravemente al país.

"Nápoles es mi dimensión natural. Me di cuenta de eso cuando fui de Nápoles al Bayern Múnich, entendí que quería una vida distinta, exactamente la vida que había dejado. Ir al Nápoles fue mi mejor decisión, puedo garantizar que nunca me he divertido tanto como en los tres años de Nápoles con (Maurizio) Sarri en el banquillo", expresó el campeón del mundo en el Mundial de Sudáfrica 2010.