Mateo, el niño mexicano al que Djokovic regaló su raqueta cuenta lo que vivió en la final del Roland Garros

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de conseguir el segundo Roland Garros de su carrera, Novak Djokovic le obsequió su raqueta a un niño mexicano, siendo esta una de las escenas más emotivas que regaló la final del Grand Slam en París.

En múltiples videos se observa como al término del partido, Djokovic se fue acercando poco a poco a la grada en busca del niño azteca, para así regalarle uno de los momentos más especiales que seguramente tendrá en su vida el aficionado.

Posteriormente, en conferencia de prensa, el tenista de 34 años aclaró el motivo de su gran gesto: "Bueno, no conozco al chico. Estuvo en mi oído todo el partido básicamente, especialmente cuando iba dos sets abajo. Me animaba, me alentaba."

El serbio entre risas aseguró que incluso le dio tácticas: "Me decía: 'Mantén tu servicio, consigue una primera pelota fácil, luego lánzate y ve por su revés.' Me estaba entrenando literalmente".

"Consideré que era la mejor persona para darle la raqueta después del partido. Esa fue una especie de agradecimiento por estar conmigo y apoyarme", sentenció el tenista número uno del mundo.

“NO SABIA QUE ME ESTABA ESCUCHANDO”

Tras esta escena, trascendió en redes y diferentes medios que el niño que recibió el invaluable regalo es de origen mexicano, mismo que fue entrevistado este lunes por “CNN en Español” desde París, donde contó lo sucedido en la final del torneo francés.

“Cómo el dijo (Novak), le estuve dando unos tips, por así decirlo, para que ganara, porque yo quería que ganara, por su personalidad y su juego”, comentó Mateo, de 11 años, en entrevista con Mario González de CNN.

“Nole” comenzó perdiendo los primeros dos sets, lo que según en palabras del joven mexicano, le motivó a apoyarlo desde la grada para reponerse del mal inicio y que el serbio se alzara con su decimonoveno Grand Slam.

Cuando se le preguntó cuales eran los consejos, el mexicano explicó que desde su punto de vista, Novak dejó que el griego se cansara los primeros dos sets, pero en el momento comenzó a gritarle que “el podía” a pesar de que no sabia en ese momento que estaba siendo escuchado por el número uno de la ATP.

No hacia ninguna expresión ni nada, pero para mi suerte, claro que me estaba escuchando, así como lo dijo en la conferencia de prensa, y ya fue que me dio la raqueta”, relató Mateo, quien comparó el valor del regalo de Djokovic con un par de zapatos de Cristiano Ronaldo entregados por él mismo.

A pesar de admitir que no es bueno practicando el tenis, se comprometió a tomar clases para mejorar y seguir intentando ser un buen tenista motivado por el regalo de Novak; también adelantó que esa raqueta no será vendida, y que la heredará.