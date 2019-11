Martino no le ha hablado a Chicharito

PANAMÁ, Panamá.- Aunque Javier Hernández no ha sido convocado para los partidos de la Nations League de la Concacaf, Gerardo Martino asegura que no ha hablado con él sobre su ausencia en el equipo, a diferencia de Miguel Layún, a quien le explicó que no sería llamado por motivos tácticos.

El "Tata" también reiteró que su delantero titular es Raúl Jiménez, el hombre con el que espera cumplir la cuota goleadora de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022.

En cuanto a la participación en la Nations League, el estratega argentino aseguró que no sirve de mucho para que el futbol mexicano evolucione, aunque eso no quiere decir que desdeñará el torneo, en el que clasificará a la ronda final con un empate mañana.

Sobre la participación del Tricolor Sub-17, finalista ya en el Mundial de Brasil, dijo que es la muestra de lo bien que ha trabajado su cuerpo técnico y espera que esa generación dé frutos más adelante.