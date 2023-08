Martha Higadera y Karla Souza pagan gastos de clavadistas mexicanos en Copa del Mundo Berlín

CIUDAD DE MÉXICO-. Martha Higadera y Karla Souza, dos de las actrices mexicanas más famosas de la actualidad, hicieron posible la participación de dos clavadistas mexicanos en la Copa del Mundo 2023 que se celebró en Berlín, Alemania.

Debido a que la Conade le retiró las becas a los atletas mexicanos de deportes acuáticos, las dos actrices ayudaron económicamente a Diego Balleza y Randal Willars, para que pudieran participar en la competición y representar a su país.

“Quien me pagó las competencias de Berlín fue Martha Higareda, entonces estoy muy agradecido con esas personas que me caen del cielo justamente antes de las competencias, si no, no hubiéramos asistido Randal y yo a Berlín.