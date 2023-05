Martha Higareda señala que la gente no cree sus anécdotas por su faceta de escritora

Ciudad de México.- Martha Higareda le ha hecho frente a las crítica que ha recibido después de contar sus anécdotas con Yordi Rosado en De Todo un Mucho en Youtube.

Aunque la actriz tomó de buena forma los comentarios en las redes sobre sus relatos, en su reciente encuentro con los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México se defendió y aseveró que nunca ha mentido.

Dije la verdad, es que también yo, como cuento las cosas, como yo soy literalmente escritora y cuento historias y escribo comedia, la manera en la que la cuento (es importante), entonces, por ejemplo, si estoy en un restaurante y me estoy resbalando, y me detiene Ryan Gosling, obviamente cuando yo lo cuento digo: ‘y entonces’, o sea, yo explicó lo que sucedía en mi mente, pero obviamente todas esas cosas son como uno las cuenta, pero claro que sí me pasaron”

Explicó a los reporteros.

Sin molestias

La actriz reveló que no le molesta las bromas que ha generado por dicha situación. “Salieron muchos memes, hay unos muy, muy divertidos, yo creo que se ríen conmigo, no sé, a mí me dan mucha risa”, declaró.

Posteriormente, Higareda aclaró una de sus historias más sonadas. “Es que está sacado fuera de contexto, dije: ‘bueno, es lo que me cuenta mi familia’, obviamente yo no me acuerdo, pero dije mi primera palabra a los 4 meses que fue mamá, y de ahí uno empieza acumular palabras hasta que ya hablas, pero bueno, no es como que yo hablaba a los 4 meses, sino que empecé a decir mi primera palabra a los 4 meses”, detalló.

Por último, Martha recalcó que todo lo que cuenta es la suma de las experiencias que ha vivido a lo largo de su trayectoria profesional.

“Las anécdotas que contamos Yordi y yo son de 20 años de carrera, entonces en 20 años de carrera imagínate a todas las diferentes personas que yo he conocido, además vivo en Los Ángeles, o sea, hay diferentes cosas que claro, las sacas de contexto y las pegas todas juntitas y se hace muy divertido”, remató.