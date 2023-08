MLB: Yankees no levantan y tienen récord perdedor por primera en décadas

NEW YORK, EU-. La pesadilla todavía no termina para los Yankees de New York, pues los del Bronx perdieron el pasado miércoles 2-0 ante Bravos de Atlanta, para tener un récord perdedor por primera ocasión en décadas.

Con la derrota ante Bravos de Atlanta, los Yankees de New York de Aaron Boone pusieron su récord de ganados y perdidos en 60-61, para mantenerse en el sótano de la División Este de Liga Americana.

Gracias a ese récord negativo que comenzó a experimentar el equipo de la ‘Gran Manzana’, los Yankees de New York tienen ahora un porcentaje de victorias por debajo de los .500, algo que no se había visto en varios años.

With tonight's loss to the Braves, the Yankees are now under .500 at 60-61.



This is the latest they've been under .500 in a season since 1995. pic.twitter.com/fbtR7e4w1Q— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) August 17, 2023

La última ocasión en la que los Yankees estuvieron por debajo de los .500 en estas alturas de una campaña fue en 1995, cuando el legendario Derek Jeter apenas estaba en su año de debut.

Yankees y sus serios problemas ofensivos

Hasta este jueves 17 de agosto, los Yankees se mantienen con el segundo peor promedio de bateo de toda la MLB, solo por arriba de Atléticos de Oakland, con un porcentaje colectivo de .231.