Luz Mercedes Acosta tiene sonrisa de bronce

El bronce a Luz le sabe dulce pero también amargo, pues la burocracia y la falta de seriedad por parte de las autoridades hicieron que la atleta sonorense sufriera todo el proceso para juntarse con su máximo logro.

Hace 8 años, Luz Mercedes Acosta dio una demostración de calidad y quedó en el sexto lugar de la prueba de levantamiento de pesas en la categoría de 63 kilogramos, y años después, el doping de sus rivales hizo que terminara en tercer sitio.

A pesar de que pareciera que todo fue felicidad, hubo situaciones que ahora la hacen sentir que todo el proceso tuvo un sabor agridulce, pues tampoco recibió ciertos beneficios.

Fue un proceso largo, fue un proceso muy tedioso, porque yo me entero de la posibilidad de la medalla en el 2015, y no pasa nada, nadie sabe nada, el Comité Olímpico (mexicano) no sabe nada, sólo aparece en la página de la Federación Internacional que tres habían dado positivo.

“De repente me dicen, en marzo de 2016, que la medalla ya estaba en México, que la entrega sería en la asamblea, la asamblea fue en noviembre, a una semana de que cambiara la nueva dirección, y realmente yo tardé mucho para recibir esa medalla, la retuvieron muchísimo tiempo y eso me causó mucho conflicto”, rememoró.

A ya más de un año de haber, por fin, tenido la posibilidad de reunirse con su presea, la sonorense no quedó 100% conforme con lo que vino después de todo el proceso.

“Son sentimientos encontrados, es gusto pero a la vez es un sentimiento agridulce, es un sentimiento que me hace preguntarme muchas cosas, ¿por qué se dio tan difícil el que me pudieran clasificar?, ¿por qué se hizo tan difícil que me la pudieran entregar?, ¿por qué no he tenido todos los beneficios de un atleta olímpico?”, explicó.

Ella ya saboreó las mieles del éxito en unos Juegos Olímpicos, pero está consciente que, al hacerlo de una manera legal y justa, los mexicanos tienen complicaciones para poder triunfar en estas justas.

NO SE DESCARTA COMO DIRECTIVA A FUTURO

Aunque considera que de momento no sería lo mejor para nadie, en un futuro sí aceptaría una propuesta para dirigir al deporte en Sonora, aseguró la medallista olímpica Luz Mercedes Acosta.

Si bien su nombre ha sonado a últimas fechas para ocupar el puesto máximo en la Comisión del Deporte del Estado de Sonora, la dos veces olímpica aseguró que no considera que sea una medida adecuada en estos momentos.

“Es muy difícil que haya algún cambio de director, sobre todo, independientemente de que si considera que hubo un error o muchos errores, ya un cambio no sería favorable. En un caso remoto, si a mí me dijeran que si quisiera ser parte del deporte para ayudar, para dirigir o lo que sea, yo estaría encantada.

“No para quitar a nadie, yo no tengo nada en contra de Genaro (Enríquez), independientemente de que todo el mundo lo esté culpando, cuando Claudio Zupo subió el video fue cuando se enteraron que tenía Covid-19 y se pusieron más las pilas. Aunque se rumoren muchas cosas, no es nada probable”, comentó.

Sin embargo, aceptó que se está preparando para, en un futuro, estar lista para apoyar a los deportistas y poder ocupar algún puesto de esta índole, o bien, desde cualquier otra trinchera.