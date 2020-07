Luis Urías cuenta su experiencia con el Covid-19

ESTADOS UNIDOS - A la espera de que el virus salga de su organismo se encuentra el pelotero sonorense Luis Urías, quien compartió a través de Instagram cómo ha sido su experiencia tras dar positivo a Covid-19.

El jugador de los Cerveceros de Milwaukee respondió algunas preguntas de sus seguidores en la red social, donde detalló que su caso ha sido asintomático.

"No he tenido síntomas, cuando me hice la prueba creo que tenía como alergia de que la nariz poquito tapada y los ojos llorosos, nomás, eso es todo lo que me ha dado.

"Eso lo hace tan peligroso el virus, que la gente puede andar por ahí sin darse cuenta que lo tiene. Si el equipo no me hiciera exámenes a mí, es como que yo podría andar en la calle pasándoselos a otros sin darme cuenta y a la gente mayor sí le iba a afectar", reflexionó el oriundo de Magdalena.

Urías dijo que ayer volvió a dar positivo en otra prueba, por lo que tiene que seguir esperando para poder reintegrarse a los entrenamientos de su equipo.

"No puedo estar en el equipo hasta que salga dos veces negativo en los exámenes, de hecho ayer me hicieron otro y volví a salir positivo, tengo que esperar más días", comentó.

También expresó su deseo de jugar la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis.

"Me gustaría volver, la verdad que me la pasé muy bien jugando con Obregón, me divertí mucho, pero normalmente sabemos (si podrá jugar) al final de la temporada de Grandes Ligas".