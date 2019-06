Luis Suárez requirió apoyo psicológico tras morder a Chiellini

Luis Suárez es un excelente futbolista, pero siempre será recordado por aquella mordida que dio a Giorgio Chiellini en el partido que Uruguay disputó en fase de grupos ante Italia, en el Mundial de Brasil 2014.

Cinco años después, en entrevista para Fox Sport, el jugador del Barcelona mencionó que recibió un ‘trato injusto’ que lo afectó en gran medida, tanto, que decidió atenderse psicológicamente.

“Al principio mi mujer me preguntaba qué había pasado y le decía ‘no, choqué con él’, no aceptando la realidad y eso fue un gran error. Fue mucho peor eso. Por eso traté con psicólogos y me ayudó mucho para aceptar los errores y crecer”, reconoció.

Además, la situación tanto familiar como deportiva se tornó complicada.

“Sufrí mucho, la pasé muy mal, por mi mujer, mis hijos y mis compañeros. Fue inhumano como se me trató. Fiché por el Barcelona y ni siquiera tuve una presentación”, lamentó.

A pesar de ese detalle, agradeció al club blaugrana por haberlo rescatado de un momento duro, el cual pensó que no superaría pronto, y compartió una curiosa anécdota con su hija.

“Cuando estaba por volver y entrenaba, mi hija me veía con una ropa diferente y me preguntaba ‘por qué me vestía así’ y le decía ‘no dejan entrar a papá, porque se equivocó’. Sentí que se me iba la carrera. Lloré un día entero cuando me fichó el Barcelona; siempre estaré agradecido”, manifestó el ‘charrúa’.