Luchador de EU denuncia extorsión de policías en CDMX, afirma que lo acusaron de cargos de drogas

CIUDAD DE MÉXICO.- El luchador estadounidense Jack Evans denunció a través de sus redes sociales que fue víctima de extorsión por parte de policías en la Ciudad de México.

El estadounidense reveló que: "Esto sonará como un mensaje falso, pero no lo es. Actualmente estoy siendo extorsionado por 2 policías del Departamento de Policía de Del Valle en la Ciudad de México. En los últimos 4 días he tenido que pagar alrededor de 7 mil pesos (350$ americanos) y no estoy pagando más".

Evans agregó que: "Entonces, si me arrestan por cargos de drogas en el próximo momento, quiero publicarlo ahora mismo que fue plantado por el Departamento de Policía de Del Valle".

¿Quién es el luchador extorsionado por policías de la CDMX?

El californiano formó parte de la empresa Triple A, lucha libre Underground y en Estados Unidos lucha para la AEW (All Elite Wrestling) aunque en los últimos días se ha especulado de su probable salida.

Su carrera en los cuadriláteros mexicanos es recordada por pertenecer a la legión extranjera donde pertenecía al bando rudo. En esa época está facción era comandada por Konnan.

Evans solía hacer pareja con Teddy Hart, sin embargo, la amistad terminó en una rivalidad y provocó que Jack se pasara a la esquina técnica donde junto a Angélico conquistaron el campeonato de parejas AAA.

Evans y Angélico salieron de la Caravana Estelar para pertenecer al roster de AEW donde se bautizaron como "Los Hybrid 2".