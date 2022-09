Los tres puntos se quedan en casa: Tigres UANL 3-1 Toluca

Tigres UANL sumó tres puntos a su casillero tras ganar 3-1 contra Toluca este miércoles en el Estadio Universitario. Tigres UANL llegó con la intención de aumentar su puntuación tras empatar 1-1 en el último partido disputado frente a Pumas UNAM. Por su parte, Toluca se tuvo que conformar con un empate a uno ante Puebla. Después del partido, el conjunto nicolaita es sexto, mientras que Toluca es quinto al finalizar el encuentro.

La primera mitad del enfrentamiento arrancó de manera favorable para el conjunto local, que aprovechó la jugada para inaugurar el marcador con un tanto de Francisco Córdova, concluyendo el primer tiempo con el resultado de 1-0.

Tras el ecuador del duelo, en el segundo periodo llegó el gol para Tigres UANL, que aumentó su cuenta goleadora con respecto a su rival con un gol de Andre Pierre Gignac a los 62 minutos. No obstante, un gol de Jean Meneses redujo la desventaja para el once toluqueño a los 67 minutos. Pero posteriormente el once nicolaita a los 80 minutos aumentó el marcador gracias a un tanto de Florian Thauvin, finalizando el partido con un marcador definitivo de 3-1.

El técnico de Tigres UANL, Miguel Herrera, dio entrada al campo a Luis Alfonso Rodríguez, Rafael Carioca, Florian Thauvin, Juan Vigón y Hugo Ayala en sustitución de Vladimir Loroña, Javier Aquino, Jordy Caicedo, Enrique Quiñones y Samir, mientras que por parte de Toluca, Ignacio Ambriz sustituyó a Jordan Sierra, Camilo Sanvezzo y Jorge Alejandro Rodríguez por Leonardo Fernandez, Carlos Gonzales y Jorge Torres Nilo.

El árbitro amonestó a Enrique Quiñones y Jordy Caicedo por parte de Tigres UANL y a Leonardo Fernandez, Jean Meneses y Marcel Ruiz por parte del equipo toluqueño.

Tras finalizar el partido, Tigres UANL sumó tres puntos y ocupó el sexto puesto con 21 puntos, ocupando un lugar de acceso a la próxima fase del campeonato, mientras que Toluca se situó en quinto puesto con 22 puntos, también en plaza de acceso a la siguiente fase de la competición.

Los equipos seguirán disputando sus siguientes partidos en el Torneo Apertura: Toluca tratará de volver a la senda de la victoria en su próximo duelo contra Querétaro en su estadio, mientras que Tigres UANL jugará contra Atlético San Luis fuera de casa.