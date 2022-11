Los guerreros del “Tata”

Gerardo Martino ha convocado a poco más de 100 jugadores a la Selección Mexicana, pero en realidad tiene un equipo muy definido.

El técnico guía la transición generacional en el Tricolor, al grado de que jóvenes como Jorge Sánchez, César Montes, Gerardo Arteaga, Carlos Rodríguez y Alexis Vega tienen grandes posibilidades de ser titulares en el debut mundialista contra Polonia.

El “Tata” probó a los futbolistas en amistosos, pero siempre optó por su mejor once en partidos oficiales, ya que no es fan de las rotaciones; prefiere fortalecer la idea futbolística con un cuadro bien estructurado.

De hecho, se esperan pocas sorpresas en la lista mundialista que debe entregar a más tardar el 14 de noviembre.

Como no tendrá al grueso del equipo disponible en la concentración previa al Mundial, en Girona, utilizará a 15 sparrings, jóvenes de alrededor de 20 años entre quienes se encuentran el americanista Emilio Lara y el auriazul Jorge Ruvalcaba.

De cara a su quinto Mundial y al tercero como titular, Guillermo Ochoa pinta como figura y líder, como ocurrió en aquella Final de la Copa Oro 2019 en la que destacó pese a jugar lesionado frente a Estados Unidos; tiene 37 años y conserva los reflejos y la rapidez, aunque no ha corregido las salidas por aire y es ineficiente para atajar penales.

Perdió reflectores al salir de Pumas, pero también tuvo una baja futbolística. Alfredo Talavera coleccionó errores en este Apertura 2022, con Juárez; ahora, se alista para su tercer Mundial, otra vez como suplente; para el juego aéreo, nadie como él, además de que tiene una técnica envidiable, pero algo le ha faltado para hacerle sombra a Ochoa.

A pesar de algunos errores grotescos con el León y otro más en el amistoso del Tri frente a Nigeria en mayo pasado, Rodolfo Cota es el vivo ejemplo de que el técnico Gerardo Martino respeta a los jugadores con los que más trabajó en este proceso, por más que resulte hasta

inexplicable la ausencia de un portero como Carlos Acevedo.

Pinta como titular y líder de la defensa central. Néstor Araujo compensa su lentitud con la ubicación y su fortaleza física, fundamental para frenar a Robert Lewandowski; se perdió el Mundial anterior debido a una lesión, pero a este llegará con la madurez de sus años en Europa con el Celta y el ritmo futbolístico al jugar para el América.

Competir en el futbol europeo implica un crecimiento, y esa es la carta de presentación para el lateral derecho del Ajax, Jorge Sánchez; hábil y veloz, cuando se concentra suele ser eficiente, aunque sus despistes en la marca suelen ser bastante costosos, se espera que no tenga esos errores en la salida, que han caracterizado su carrera, y que afine la técnica al centrar.

En la lateral derecha, no hay un sustituto claro para Jorge Sánchez, así que Kevin Álvarez se perfila para cubrir dicha vacante; tiene mucha facilidad para incorporarse al ataque, pero aún carece de la serenidad en la definición; en zona defensiva es rápido, aunque a veces sufre contra jugadores de jerarquía y ese es un déficit de cara a Qatar 2022.

Su falta de minutos con un modesto cuadro como el Cremonese ponen en duda su llamado al Mundial de Qatar, aunque también es cierto que no hay demasiados defensas centrales en la Selección Mexicana y por eso Johan Vásquez apunta a una de las 26 plazas, ni siquiera en su mejor momento fue pieza clave del Tri de Martino.

A sus 34 años y de cara a su cuarta Copa del Mundo, es uno de los centrales de experiencia y muy probablemente tendrá minutos durante el torneo; a pesar de que ya es un defensa lento, tiene rodaje en este tipo de competencias, desde que fue parte de aquel cuadro Sub 17 campeón mundial en Perú 2005, incluso, podría ser titular.

La lateral izquierda ha sido uno de los flancos débiles en la era de Martino, por eso Jesús Gallardo solía ser el titular incluso cuando casi no jugaba en Rayados; Arteaga no ha logrado tener un desempeño constante en el Tri, pero su juventud, ambición, velocidad y fogueo en Europa pueden allanarle el camino incluso para estar en el once inicial.

El “Principito” apunta a su quinta Copa del Mundo, seguramente jugará, debido a que es uno de los líderes y capitanes del Tricolor, pero la duda consiste en si llegará en óptimas condiciones como para ser el titular, toda vez que Carlos Rodríguez es una seria amenaza; su carácter y liderazgo son claves en el equipo mexicano.

Alguna vez Gerardo Martino dijo que Carlos Rodríguez jugaba como “un señor de 30 años”, debido a su madurez; hoy Charlie es garantía en la media cancha, no sólo por la recuperación del balón sino por su talento en la distribución y la técnica para meter esos pases filtrados que tantas jaquecas han causado en defensivas rivales.

Si hay un jugador del que jamás prescindiría Gerardo Martino, ese es Edson Álvarez, el escudo del Ajax y el hombre que aporta el equilibrio en la Selección Mexicana al encabezar las salidas del equipo, es un jugador que ya incluso ha estado en la mira de clubes como el Chelsea, además de que fue mundialista en Rusia 2018.

El “Cachorro” no consumó sus planes de emigrar al futbol ruso y así tener otro tipo de fogueo de cara al Mundial, aunque aun sin eso se perfila como el acompañante de Néstor Araujo en la central, tuvo un buen desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio y suele rendir en la Mayor siempre que Martino lo requiere.

Recuperó su forma futbolística hacia el final del torneo con el Monterrey; en el Mundial anterior, Jesús Gallardo fue una de las grandes revelaciones, primero por su juego aéreo (muy útil a la defensiva) y después por esa facilidad para incorporarse al ataque, dada su formación como extremo, de no haber sorpresas, será el lateral izquierdo titular.

Titular indiscutible como volante interior por derecha, pero Héctor Herrera genera dudas porque ni siquiera disputó los Playoffs de la MLS con el Houston Dynamo y por eso tendrá muchas semanas sin futbol competitivo, a diferencia del grueso de los jugadores que militan en Europa y quienes llegarán en plenitud futbolística.

Si bien Gerardo Martino se casó con una base de jugadores, Luis Chávez irrumpió recientemente como una de las grandes sorpresas en el Tricolor; es un mediocampista fino, con gran visión de cancha e inteligente para recuperar y distribuir el balón, además de que tiene buen disparo de media distancia, no sería raro que le gane la plaza a Érick Gutiérrez.

Se fue al AEK Atenas para tener mayor ritmo futbolístico y le salió bien la jugada, Orbelín Pineda está consciente de que el “Tata” Martino quiere jugadores con minutos y fogueo en sus clubes, es un elemento inteligente, de esos con la capacidad para pensar rápido e inventarse un pase que nadie más ve, así es el “Maguito”.

Es un sustituto natural de Edson Álvarez en la contención, pero también sabe jugar como volante y destaca por su técnica y capacidad en el golpeo de balón, así como para encontrar posición de gol, Luis Romo demostró en los Juegos Olímpicos que sabe responder en grandes escenarios, más cuando lo liberan de sus responsabilidades defensivas.

Alexis Vega es uno de los delanteros en mejor momento futbolístico, potente, con técnica para asociarse con los demás elementos de la ofensiva, ya sea mediante un cambio de juego o un pase filtrado, además de un extraordinario golpeo de balón; el tema del “Tecatito” Corona lo coloca como posible titular en el tridente ofensivo.

Aún es una incógnita saber si Raúl Jiménez tendrá una buena condición física y futbolística al momento de la inauguración del Mundial; el delantero estelar del Tricolor, sobre el que pesa la responsabilidad de los goles, sufrió primero por la fractura de cráneo y recientemente por una pubalgia que le impide llegar en óptima forma a Qatar 2022.

México no tiene otro jugador tan explosivo pegado a la banda, por eso Uriel Antuna puede meterse a la convocatoria de 26 mundialistas, suele tener gol con la Selección Mexicana, pero aún no corrige sus falencias en los centros, además de que en ocasiones le falta tomarse un segundo para decidir mejor; debutó con el Tri en este proceso.

A pesar de que las lesiones han impedido su mejor versión futbolística y de que aún debe una actuación convincente en la Selección Mexicana, Rogelio Funes Mori es el delantero más parecido en condiciones a Raúl Jiménez, y eso encaja a la perfección en el esquema del “Tata” Martino; el naturalizado mexicano está por vivir su primer Mundial.

Su falta de actividad con el Braga es un déficit de cara a la Copa del Mundo. Diego Lainez, de cualquier manera, le ofrece a la Selección Mexicana un desequilibrio que no aporta otro jugador, toda vez que Jesús “Tecatito” Corona ha puesto de cabeza al Tricolor; habrá que ver si Martino lo prefiere u ocupa la plaza en un medio.

El “Chucky” Hirving Lozano ha tenido un buen inicio de temporada con el Napoli, así que cuando arranque el Mundial apenas tendrá unos días sin futbol de alta competencia, ya en Rusia 2018 exhibió no sólo sus cualidades futbolísticas, sino el temperamento en momentos de gran presión, está llamado a ser uno de los líderes del Tri.

El “Piojo” no parecía uno de los grandes candidatos para jugar en Qatar 2022, mas su desempeño como falso 9 en el amistoso contra Paraguay le abrió la puerta, Roberto Alvarado le dio un nuevo abanico de posibilidades ofensivas a la Selección Mexicana, tanto que hasta Gerardo Martino lo destacó en la conferencia de prensa.

El centrodelantero mexicano en mejor forma futbolística, ese es Henry Martín; hace unos meses, pocos veían al jugador del América como mundialista, pero ahora hasta Jared Borgetti lo visualiza como titular, el yucateco no sólo anota, sino que también asiste. Dejó una grata impresión en los Juegos Olímpicos, clave para la medalla de bronce.