Los eSports y su camino en busca de ser deporte olímpico

Sentarse frente a una pantalla, tomar un control y pasar horas en los videojuegos, hace algunos años habría sido, por lo menos, motivo para que tu mamá te regañara, hoy, hasta puedes dedicarte a hacerlo de manera profesional y ganar grandes sumas de dinero.



Lo que antes era como un premio al terminar de hacer la tarea o por entregar buenas calificaciones, ahora se ha convertido en una actividad en la que se generan millones de dólares al año y en la que se ha encontrado un nicho de oportunidad para jóvenes y montan jóvenes.



Los juegos de video dieron el salto, aunque no de manera oficial, pero sí simbólica a deporte cuando en el 2013 el canadiense Danny Le recibió, por parte de las autoridades de Estados Unidos la visa que se le brinda a los atletas mundialmente reconocidos.



A pesar de esto, no todos los juegos cumplen con la categoría de Esports, tan solo una lista compuesta por títulos de mayor escala como FIFA, League of Legends, Overwatch, Starcraft 2, Super Smash Bros, Battle Royal, Tekken, Halo, Call of Duty, Madden.

El FIFA es uno de los videojuegos más populares alrededor del mundo.



Tanta es la explosión y el arrastre cultural que ha significado a lo largo del mundo que incluso se llegó a pensar posibilidad de que en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 se abriera un espacio para que los eSports estén dentro del calendario de actividades que otorgarán medallas.



En abril de 2019, el Comité Olímpico Internacional reconoció a los eSports como una actividad deportiva, pero señaló que deberían de cumplir con varios lineamientos en caso de que quisieran ser una competencia oficial en la justa mundial.



Entre los lineamientos se encuentra el que se respeten los valores deportivos, garantizando que se cumplan las reglas del Movimiento Olímpico en contra de dopajes, apuestas y trampas, además de que solo podrán incluirse juegos que no involucren disparos o violencia.



Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, Franco Carraro, el presidente de la comisión del COI que atiende el programa olímpico argumentó que hasta el momento no se habían tomado en consideración por los percibían como una acción un poco más sedentaria. La idea es buscar introducirlos en la edición de 2028.



Y en ese momento los comparó con el skateboarding y el break dance, los cuales estarán presentes en Tokio 2020 y Paris 2024 respectivamente, y a los cuales les reconoció un poco más de movilidad física para llevarlos a cabo, aunque también aseguró que había que tomar en cuenta a las nuevas aficiones, sin que hubiera, hasta ese momento, una propuesta formal.



El juego de FIFA, el cual es considerado el principal simulador deportivo en el mundo, es el que más tiempo tiene haciendo torneos a lo largo y ancho del mundo, con su primer certamen internacional celebrado en el 2000 y ganado por el coreano Ji-Hun Lee.



Según los datos recabados por el portal eSports Earning, nada más en 2019 se organizaron 4 mil torneos profesionales, repartiendo un total de 211 millones de dólares en premios, siendo Fortnite el título que más ganancias entregó a sus participantes con 66.4 millones de dólares.

"Ninja" es uno de los "gamers" más populares.



En ese mismo año, Tyler Blevins mejor conocido como Ninja fue el jugador que mejores ganancias monetarias registró, con aproximadamente 15 millones de dólares entre premios por títulos, publicidad para la NFL y marcas como Red Bull a nivel mundial, además de presentar su propia línea de tenis con Adidas.

La plataforma de YouTube ha sido de gran utilidad para estos personajes, y en el plano mexicano la escena la dominan los llamados streamers, quienes transmiten sus juegos en video, donde nombres como Ari Gameplays, Ántrax y Alk4pon3 están en el gusto de la gente.