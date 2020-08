¡Lo volverán a hacer! Chávez vs ‘Travieso’ Arce

CIUDAD DE MÉXICO.- Será el viernes 25 de septiembre, a puerta cerrada, con transmisión en vivo en sistema de Pago por Evento, vía Streaming. El gran campeón mexicano, Julio César Chávez, y el pentacampeón, Jorge “Travieso” Arce, se verán las caras por tercera ocasión, en una pelea de exhibición.

En la conferencia “Martes de Café” del Consejo Mundial de Boxeo, se dio a conocer de manera oficial este evento, el cual será a beneficio por una doble causa, pues se pretende apoyar con despensas y alimentos a personas en situación vulnerable en Tijuana y Culiacán por la pandemia, y a la vez, otorgar becas a jóvenes con problemas de adicción, en las clínicas de rehabilitación de Julio César Chávez.

La transmisión será en Alta Definición, a través de la plataforma de superboletos.com. El costo será de 175 pesos, el cual genera un código, y desde media hora antes de la transmisión, el viernes 25 de septiembre, se registra para que genere la señal.

Ese día, será un evento de dos horas, que incluye la función de boxeo, y un “after fight” con entrevistas y comentarios.

El evento será encabezado por el duelo de exhibición entre Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce. Lo especial para Chávez en esta ocasión es que compartirá ring con sus hijos. Julio César Chávez Jr sostendrá una pelea de exhibición, y Omar subirá al ring para realizar una pelea oficial, a ocho rounds. Dos peleas preliminares abrirán el programa.

La función se llevará a cabo en uno de los Salones del Grand hotel en Tijuana a las 19:00 hrs, y se cumplirá con todos los protocolos de prevención y sanidad que indican las autoridades de Salud, y el Consejo Mundial de Boxeo.

SERÁ UN GRAN EVENTO

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, expresó su apoyo al evento y reconoció a Chávez y Arce por su loable labor de subir al ring con el objetivo de ayudar a familias en situación de vulnerabilidad, en estos tiempos de pandemia.

Julio César Chávez expresó en la conferencia virtual que aunque su físico ya empieza a resentir las cargas de entrenamientos, puede hacer algunas exhibiciones más para ayudar a la gente.

“Siempre con el ‘Travieso’ hay espectáculo, yo decía que era muy malo pero muy valiente, pero ya arriba del ring no es tan malo. Mucha gente no tuvo la oportunidad de verme pelear, los jóvenes me han visto a través de internet y ahora que hemos hecho exhibiciones es increíble cómo se ha volcado la gente, la emoción que sienten al vernos subir al ring, no se paga con nada”, expresó.

Chávez dijo que llegará bien preparado y ofrecerá una gran exhibición.

“Me cuesta trabajo, tengo 58, el ‘Travieso’ todavía aguanta, pero tengo un hábito de correr y entrenar todos los días y eso es lo que me ha mantenido. Lo boxístico, pues lo que bien se aprende no se olvida, las facultades se van perdiendo pero el corazón ahí está. Sientes emoción al subirte a un ring, es un compromiso, no es tan fácil, aunque sea con el ‘Dientón’ y se que le voy a pegar, de todos modos me pongo nervioso”, admitió.

El “gran campeón mexicano” expresó que es una satisfacción muy especial tener a sus hijos en la misma velada, y que se reactiven.

“Si quieren retomar sus carreras, esto les va a servir para cuando ya haya público. Vamos a ver cómo se desenvuelve Julio y cómo se ve Omar. Julio tiene planeado pelear en octubre en Monterrey, pero va a hacer la exhibición el 25 de septiembre, y Omar sí pelea de manera profesional a 8 rounds”.

Chávez fue emocional al hablar de cuál sería su legado.

“Mi legado ahí está, nadie me lo va a quitar. Que sepan que sí pude salir de esta enfermedad que me atrapó y me llevó a aguas profundas, a algo muy triste y doloroso en mi vida privada y que yo pude salir gracias a una recuperación. Decirle a la gente que sí se puede vivir sin alcohol y sin droga, pero se necesita un proceso de recuperación, cuesta y no es fácil, es caro, por eso yo voy a ayudar. Tenemos que pagar a psicólogos, psiquiatras, doctores, consultores. Es un conjunto de personas especializadas que cobran”, aseguró.

Por su parte, Jorge “Travieso” Arce dijo estar contento y agradecido con Dios y con la vida por poder hacer cosas positivas por la gente, y porque el ídolo suyo y de su padre, lo puede tener enfrente y “pegarle unos catorrazos”.

“Es una satisfacción boxear con mi máximo ídolo. Tengo muchas historias muy bonitas con Julio, y ahora hacer causas nobles es muy satisfactorio, poder cambiarle la vida a la gente, y ahora con el gran campeón mexicano me da gusto hacer cosas por los que lo necesitan”, dijo Arce, y dio a conocer que juntará donativos y hará eventos para sacar a gente en pobreza extrema de Hermosillo, y construirles un pie de casa.

El objetivo es construir 20 pies de casas en Hermosillo y en la Fundación Julio César Chávez becará a diez personas en sus clínicas privadas de rehabilitación y que organizará el Consejo Mundial de Boxeo para definir a los diez becarios.