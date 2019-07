Listo el roster de ambas ligas para el Juego de Estrellas

CLEVELAND, Ohio.- Grandes Ligas anunció los lanzadores y jugadores reserva que conformarán los equipos de la Liga Americana y la Liga Nacional para el Juego de Estrellas 2019, a realizarse el próximo 9 de julio en el Progressive Field, hogar de los Indios de Cleveland.

Cabe recordar que los titulares se definieron la semana pasada tras dos rondas de votaciones de los aficionados. El resto del roster fue seleccionado por los peloteros y la Oficina del Comisionado.

En el marco de las festividades de las Mayores, el sábado 7 de julio se llevará a cabo el Juego de Futuras Estrellas, donde los mejores prospectos del mejor béisbol del mundo se enfrentarán con el nuevo formato entre ligas, pues anteriormente los equipos eran separados entre estadounidenses y extranjeros.

El lunes 8, los bateadores top de la Liga medirán el poderío de sus cañones en el Home Run Derby. Ese mismo día, los managers elegidos para el All Star Game, Alex Cora de los Medias Rojas por el joven circuito y Dave Roberts de los Dodgers por el viejo circuito, anunciarán los abridores para el partido.

Estos son los miembros del equipo ‘todos estrellas’ de ambas ligas 2019:

LIGA AMERICANA

Titulares

1B - Carlos Santana (CLE)

2B - DJ LeMahieu (NYY)

SS - Jorge Polanco (MIN)

3B - Alex Bregman (HOU)

C - Gary Sánchez (NYY)

OF - Mike Trout (LAA)

OF - George Springer (HOU)

OF - Michael Brantley (HOU)

BD - Hunter Pence (TEX)



Reservas

C: James McCann, CWS

1B: José Abreu, CWS

2B: Tommy La Stella, LAA

2B: Whit Merrifield, KC

3B: Matt Chapman, OAK

SS: Francisco Lindor, CLE

OF: Mookie Betts, BOS

OF: Joey Gallo, TEX

OF: Austin Meadows, TB

BD: J.D. Martinez, BOS

BD: Daniel Vogelbach, SEA



Lanzadores

LZ: Aroldis Chapman, NYY

LD: Gerrit Cole, Astros

LD: Lucas Giolito, CWS

LD: Shane Greene, DET

LZ: Brad Hand, CLE

LZ: John Means, BAL

LZ: Mike Minor, TEX

LD: Charlie Morton, TB

LD: Jake Odorizzi, MIN

LD: Ryan Pressly, HOU

LD: Marcus Stroman, TOR

LD: Justin Verlander, HOU

LIGA NACIONAL

Titulares

1B - Freddie Freeman (ATL)

2B - Ketel Marte (ARI)

SS - Javier Báez (CHC)

3B - Nolan Arenado (COL)

C - Willson Contreras (CHC)

OF - Cody Bellinger (LAD)

OF - Christian Yelich (MIL)

OF - Ronald Acuña Jr. (ATL)





Reservas

C: Yasmani Grandal, MIL

C: J.T. Realmuto, PHI

1B: Pete Alonso, NYM

1B: Josh Bell, PIT

2B: Mike Moustakas, MIL

3B: Kris Bryant, CHC

3B: Anthony Rendon, WAS

SS: Paul DeJong, STL

SS: Trevor Story, COL

OF: Charlie Blackmon, COL

OF: David Dahl, COL

OF: Jeff McNeil, NYM



Lanzadores

LD: Sandy Alcantara, MIA

LD: Walker Buehler, LAA

LD: Luis Castillo, CIN

LD: Jacob deGrom, NYM

LD: Zack Greinke, ARI

LZ: Josh Hader, MIL

LZ: Clayton Kershaw, LAA

LZ: Hyun-Jin Ryu, LAA

LD: Max Scherzer, WAS

LZ: Will Smith, SF

LD: Mike Soroka, ATL

LD: Kirby Yates, SD