Liga MX: ¿Por qué Luis Romo no ha emigrado a Europa? Presidente de Cruz Azul lo explica

CIUDAD DE MÉXICO-. Uno de los futbolistas mexicanos que más cerca ha estado de emigrar a Europa es Luis Romo, mediocampista de Cruz Azul, pero el presidente de la institución, Álvaro Dávila, reveló por qué no ha partido al 'Viejo Continente'.

Es una realidad que Luis Romo, así como otros jugadores de 'La Máquina Celeste', ha recibido ofertas de clubes europeos, pero el presidente del club considera que estas han sido un "insulto".

"Se me hace un insulto las ofertas que han llegado, un insulto para el mismo jugador y el jugador no lo toma así. Ellos se sienten que no los merecemos en México y son jugadores internacionales y llega una oferta que es de risa. No entiendo como ellos pretenden hacer una carrera en un club que ni siquiera los está valorando"

'OFERTAS DE EUROPA POR JUGADORES, UN INSULTO'��



"Los apoyaremos en lo que se pueda, pero no podemos ir en contra de los intereses de la institución. Hay un contrato, se tiene que cumplir el contrato, si no quieren firmar con nosotros de menos que cumplan el periodo que les quede", señaló Álvaro Dávila.

Orbelín Pineda se va de Cruz Azul para emigrar a Europa

El contrato de Orbelín Pineda con Cruz Azul terminó este mes de diciembre, por lo que acordó con Celta de Vigo y debutaría en el futbol europeo en enero del próximo año. Es decir, salió gratis del club cementero.