Liga MX: La tabla de goleo del Apertura 2021 después de cinco jornadas

CIUDAD DE MÉXICO-. Cinco jornadas ya se han jugado del torneo Apertura 2021 de Liga MX, por lo que la tabla de goleo individual comienza a tomar forma, aunque todavía quedan 12 fechas por disputarse.

Luego de cinco partidos, la tabla de goleo es liderada por el joven delantero del Necaxa, Alejandro Zendejas, ya que el mexicano de 23 años ha mandado el balón a la red en cuatro ocasiones.

Detrás de Zendejas, hay cinco jugadores empatados en el segundo lugar, con tres anotaciones: Rubens Sambueza, Santiago Giménez, Nicolás López, Camilo Sanvezzo y Gabriel Fernández.

��#NoTeLoPierdas

¡¡¡G⚽⚽⚽L!!! Alejandro Zendejas definió pegado al poste y sentenció el partido. Es su tercer tanto en el #GritaMéxicoA21



Atlético de San Luis 0-2 Necaxa #CreandoOportunidades ➡️ #PorLaEducación ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/0HyyjLNNuf — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 13, 2021

Presencia mexicana en la tabla de goleo

De los seis futbolistas que están en lo alto de la tabla de anotaciones, uno de ellos (Zendejas), nació en México, mientras que Sambueza, Giménez y Sanvezzo tienen también la nacionalidad mexicana.

Alejandro Zendejas ( Necaxa ): 4

): 4 Rubens Sambueza ( Toluca ): 3

): 3 Santiago Giménez ( Cruz Azul ): 3

): 3 Nicolás López ( Tigres ): 3

): 3 Camilo Sanvezzo ( Mazatlán ): 3

): 3 Gabriel Fernández (Juárez): 3

Así se jugará la jornada 6

La sexta jornada del Apertura 2021 se disputará de esta manera: Tigres vs Mazatlán, Toluca vs Atlas, Santos vs León, Cruz Azul vs Atlético San Luis, Chivas vs Monterrey, Puebla vs Pumas, Xolos vs América, Juárez vs Necaxa y Pachuca vs Querétaro.