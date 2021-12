Liga MX: ¿Cuándo empezará el Clausura 2022 y cómo se jugará la primera jornada?

CIUDAD DE MÉXICO-. Apenas hace par de semanas terminó el torneo Apertura 2021 de Liga MX cuando Atlas se coronó campeón al vencer a León en la final, pero el Clausura 2022 ya está a la vuelta de la esquina.

Desde la semana pasada la mayoría de los clubes que forman la Liga MX iniciaron su pretemporada, para dar inicio al que será la edición número 52 de torneos cortos de la Primera División del futbol mexicano.

Será el jueves 6 de enero cuando regrese la actividad de la Liga MX con el torneo Clausura 2022, por lo que resta prácticamente una semana y media para el inicio del certamen, que tendrá a los 'Zorros' como los presentes campeones.

Atlético San Luis recibirá a Pachuca en el Estadio Alfonso Lastras la noche del jueves 6 de enero, para que así inicien las acciones del Clausura 2022 de Liga MX.

¿Cómo se jugará el resto de la jornada 1 del Clausura 2022?

Necaxa vs Juárez, América vs Puebla, Querétaro vs Monterrey, Tigres vs Santos, Xolos vs Cruz Azul, Toluca vs Pumas, Mazatlán vs Chivas y Atlas vs León serán los partidos que completarán la fecha 1 del Clausura 2022.