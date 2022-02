Liga MX: Así se jugará la jornada 5 del Clausura 2022, con partidos atractivos

MÉXICO-. La Liga MX cada vez avanza más y este fin de semana será el turno de la jornada 5 del Clausura 2022, en la que se enfrentarán 16 de los 18 clubes que forman la Primera División.

La quinta fecha del torneo iniciará este viernes con los enfrentamientos de Xolos vs Mazatlán y Atlas vs Puebla, y cerrará su actividad el próximo lunes, con el duelo de Querétaro vs Pachuca.

El juego entre Rayados de Monterrey y Bravos de Juárez se celebrará hasta el martes 8 de marzo, pues el equipo regiomontano acaba de llegar a México, después de su participación en el Mundial de Clubes 2021.

Viernes 11 de febrero

Xolos vs Mazatlán

Atlas vs Puebla

Sábado 12 de febrero

Tigres vs Chivas

Toluca vs Atlético San Luis

Necaxa vs Cruz Azul

América vs Santos

Domingo 13 de febrero

León vs Pumas

Lunes 14 de febrero <3

Querétaro vs Pachuca

Los primeros tres lugares de la tabla general del Clausura 2022 de Liga MX

Puebla, Atlas y Cruz Azul comparten los primeros tres lugares de la tabla general del Clausura 2022 de Liga MX, pues se mantienen invictos y con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate.