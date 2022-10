Liga MX: "A veces el arbitraje no favorece al América", afirma 'Tano' Ortiz

CIUDAD DE MÉXICO-. Luego de que Club América se quedó sin avanzar a la final del Apertura 2022 de Liga MX tras un exitoso torneo, Fernando 'Tano' Ortiz, entrenador del club, aceptó que "a veces el arbitraje no favorece al América".

Aunque 'Tano' Ortiz se responsabilizó por la eliminación del América al caer ante Toluca en las semifinales de Liga MX, el director técnico argentino sí mencionó que el arbitraje no fue muy justo con el equipo.

"Me comentaron que hay una leve posición adelantada. La verdad que no puedo dar una opinión, porque no la he visto. Bueno, podemos decir que a veces el arbitraje no favorece al América", declaró Fernando Ortiz.

HABLA EL "TANO"



Fernando Ortiz, D.T. del @ClubAmerica habla sobre la eliminación y admite que el arbitraje no ayuda al cuadro azulcrema #America #LigaMX pic.twitter.com/lQNG7RaE3Q — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 23, 2022

'Tano' Ortiz toma responsabilidad tras eliminación del América

Fernando Ortiz calificó la actuación de su equipo en semifinales de Liga MX como un "fracaso rotundo", quien dijo que fue su culpa y no de sus futbolistas, pues mencionó que "dejaron el alma y la vida en el terreno de juego".

"Esto es futbol y de todos los logros que han conseguido bien merecidos, pero la Liguilla es así, de nada sirve todo lo que conseguimos en un semestre tan importante y no logar el objetivo. Para mí es un fracaso rotundo. El responsable soy yo y esto es así", señaló el estratega azulcrema.