Liga MX: 'Tano' Ortiz explota contra 'Tata' Martino y defiende a Alejandro Zendejas

CIUDAD DE MÉXICO-. A Fernando 'Tano' Ortiz, el director técnico argentino de Club América, no le gustó para nada lo que dijo Gerardo 'Tata' Martino sobre Alejandro Zendejas y se lanzó contra su compatriota.

Después de que 'Tata' Martino acusó a Zendejas, futbolista de doble nacional, de "extorsionar" para ser convocado a Selección Mexicana, el 'Tano' Ortiz salió en defensa de su jugador americanista.

"Hay que tener mucho cuidado con las palabras y cómo se utilizan a la hora de comunicar. En este caso, sea el entrenador de selección o de cualquier institución, la comunicación a veces no es fácil, pero hay que medir las palabras", dijo Fernando Ortiz.

���� ‘TANO’ ORTÍZ MANDA MENSAJE A MARTINO TRAS EL CASO ZENDEJAS.



pic.twitter.com/gUCR5Af1XJ — PressPort (@PressPortmx) September 2, 2022

¿Qué fue lo que dijo 'Tata' Martino sobre Alejandro Zendejas?

Luego de que Alejandro Zendejas, quien también posee la nacionalidad estadounidense, se negó a firmar un documento de renuncia al otro combinado por no saber todavía si será convocado por Selección Mexicana al Mundial Qatar 2022, el 'Tata' Martino explotó contra la postura del chihuahuense.

"Las cosas hay que decirlas como son. El jugador tenía que firmar un documento, y el jugador no lo quiso firmar. No hay que darle vueltas a las cosas. Le exigen que quiera jugar para la Selección de México y no firmó el documento. Deberían preguntarle al jugador"

"Evidentemente, yo como entrenador, si la exigencia o duda es si vas a ir al Mundial o no vas ir al Mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma. Es casi como una extorsión. La realidad es que había que firmar un documento de traspaso de federación, y el futbolista primero dijo que lo iba a firmar y, después, no lo firmó", explicó Martino.