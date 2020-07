Leyenda del golf confesó que estuvo contagiado de Covid-19 junto a su esposa

Jack Nicklaus reveló el domingo durante la transmisión de CBS del Memorial que él y su esposa dieron positivo por el coronavirus al inicio de la pandemia.

Nicklaus y su esposa, Barbara, cumplieron 80 meses de diferencia al comienzo del año.

Dijo que su esposa no tenía síntomas de COVID-19, mientras que Nicklaus tenía dolor de garganta y tos. Nicklaus dijo que estaban en casa en North Palm Beach, Florida, desde el 13 de marzo "hasta que hayamos terminado con eso", aproximadamente el 20 de abril.

"No duró mucho, y fuimos muy, muy afortunados, muy afortunados", dijo Nicklaus. “Bárbara y yo tenemos la misma edad, las dos tenemos 80 años, esa es una edad de riesgo. Nuestros corazones están con las personas que perdieron la vida y sus familias. Solo fuimos un par de los afortunados ”.

El Memorial no tiene espectadores, y los avistamientos de Nicklaus han sido raros esta semana debido a los protocolos en el regreso del PGA Tour al golf en medio de la pandemia.

Nicklaus compartió la noticia cuando el Memorial estaba saliendo de un retraso del clima en la ronda final. Las pocas veces que lo han visto, llevaba una máscara y mantenía la distancia.

Tiger Woods, cinco veces ganador del Memorial, dijo que había sabido por algún tiempo que Nicklaus había dado positivo.

"El hecho de que lo superaron y que están a salvo y aquí y saludables, es una buena noticia para todos los que somos parte del golf y admiramos a Jack y (hemos) estado cerca de Barbara todos estos años". Dijo Woods.

Nicklaus tuvo una conferencia de prensa remota el martes y dijo que le daría la mano a quien gane el Memorial, una tradición en el torneo que creó.

"Si no quieren estrecharme la mano, está bien, les daré un puñetazo o un golpe en el codo, pero no les voy a dar COVID-19, así que eso ... no lo haría". poner a cualquiera en esa posición ”, dijo el martes.

Dijo nuevamente en CBS que se dará la mano si el ganador lo desea, pero estaría bien si el ganador no lo desea.

Después de un breve momento de indecisión con Jon Rahm, fue un golpe de puño.

"He estado soñando con ese apretón de manos muchas veces", dijo Rahm. "Bueno, fue un golpe de puño debido a la situación, pero aún así, ¿cuántas personas pueden decir que Jack Nicklaus recibió un golpe de puño de felicitación?"

Nicklaus dijo que al tener los anticuerpos, "en teoría no podemos obtenerlo y no podemos administrarlo. Esa es una buena posición para estar ”.

"Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en una actualización del 30 de junio, dijeron que no sabe si las personas que se recuperan del COVID-19 pueden infectarse nuevamente. También dijo que incluso con una prueba positiva de anticuerpos, "aún debe tomar medidas preventivas para protegerse y proteger a los demás".