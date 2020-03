LeBron James se niega jugar sin público si se aprueba la medida por coronavirus

Son varios los eventos deportivos que se han visto afectados por el coronavirus, y entre ellos, la NBA está contemplando tomar medidas para evitar arriesgar a los fanáticos y a los equipos.

La liga estaría planteando jugar los partidos a puerta cerrada y que únicamente ‘personal esencial’ pueda ingresar a la duela, algo que no fue del agrado de una de las máximas figuras del deporte ráfaga, LeBron James, quien manifestó que no piensa jugar si se aprueba esta moción.

No voy a jugar. Se necesitan fans. Es por lo que juego. No juego por mis compañeros. Lo hago por los aficionados. De eso va todo esto. Si aparezco en un pabellón y no hay aficionados en la grada no voy a jugar. Que hagan lo que quieran", aseveró el ‘Rey’.