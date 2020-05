¡La pandemia no los detuvo! Jugadores del Sevilla organizan fiesta con familiares

ESPAÑA – España se ha convertido en uno de los países que regresaron a la normalidad después de más de tres meses de confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus, que afectó rotundamente a la nación con miles de infectados y fallecidos. Pero a pesar de que las autoridades anunciaron el regreso de la mayoría de las actividades, no significa que se tenga que bajar la guardia, pues el riesgo de contagio sigue latente.

Muchos habitantes aprovecharon la oportunidad de salir de sus hogares para reunirse con sus familias y amigos, rompiendo todas las normas de sanidad estipuladas para evitar algún contagio, entre ellos varios jugadores del Sevilla, quienes organizaron una fiesta privada rodeados de sus familiares.

En internet ya se hizo viral la navegación de una imagen que ronda en las redes sociales de cuatro jugadores del club español, que organizaron una reunión, acompañados de sus esposas y familiares, acto que provocó fuertes críticas entre los usuarios por la irresponsabilidad al estar corrompiendo las normas sanitarias.

Todo emergió cuando ellos mismos publicaron y compartieron fotografías del festín que estaban celebrando los futbolistas Ever Banega, Lucas Ocampos, Luuk de Jong y Franco Vázquez. En la cuenta de Instagram de Valeria, esposa de Banega, se publicaron una serie de fotografías, las cuales también compartió Ever y ahí fue cuando se desató la furia de los seguidores.

Al percatarse de que las acciones de los atletas no fueron sensatas y pudieron poner en riesgo a los involucrados, dieron la cara para ofrecer una disculpa por lo ocurrido en sus cuentas de Instagram, el club se encargó de difundir sus declaraciones por medio de su cuenta de Twitter.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, fue notificado de la indisciplina de los jugadores del Sevilla y aseguró que lo más seguro es que vayan a recibir una sanción por su falta de profesionalismo y por no acatar las órdenes estipuladas.

"Bueno, LaLiga siempre tomas medidas, otra cosa es que tenga que hacerlas púbicas. Pueden ser medidas de precaución o incluso disciplinarias aunque no las voy a anunciar públicamente Los jugadores del Sevilla han pedido perdón. Ellos deben ser un ejemplo. No podemos tener esas actitudes. Estamos poniendo en peligro muchos puestos de trabajo. Me preocupa que en estas reuniones se produzcan contagios. Hay que seguir concentrados", apuntó.