LMP: Ampáyer Humberto 'Lobito' Saiz da sus declaraciones tras lo ocurrido en Mazatlán

MAZATLÁN, México-. Luego de la situación que ocurrió el pasado domingo con el ampáyer Humberto Saiz en el último juego de la serie entre Venados de Mazatlán y Mayos de Navojoa de LMP, el mismo 'Lobito' lamentó su conducta.

A través de sus redes sociales, el ampáyer mexicano, con experiencia en 19 Series del Caribe, dijo sentirse avergonzado por lo ocurrido en el Estadio Teodoro Mariscal, quien además se disculpó.

"Me apena y me avergüenza lo sucedido. Tengo claro que debo respetar a la noble afición ya que no debí hacer ademanes ni a jugadores y aficionados. No solo cometí un acto indigno para mí, sino este se hace inmerecidamente extensivo a mis compañeros de profesión y a la liga que siempre me dio la confianza y no fui digno depositario en esta situación"

El ampáyer 'Lobito' Saiz se disculpó por lo sucedido en sus redes sociales.

"Como mis acciones fueron públicas de igual manera quiero dar unas disculpas a mi esposa que para mí es la más lastimada así como a mis hijos, que sin ellos merecerlo salen lastimados ante esta situación. Lo siento mucho" escribió el umpire hermosillense, mismo que recibió cientos de comentarios de apoyo.

¿Qué sucedió con Humberto 'Lobito' Saiz?

Fue en la parte final del juego celebrado el pasado domingo en Mazatlán cuando 'Lobito' Saiz se hizo de palabras con aficionados y jugadores, quien incluso hizo malas señales, de acuerdo a los videos que circularon en redes sociales.

����SE LLEVAN AL AMPAYITA����

¡Insólito! La policía llegó por el Ampayer de 3ra Humberto "Lobito" Saiz y lo saca arrestado del juego, supuestamente por estar en estado inconveniente. Esto durante el 3er juego de la serie entre Venados de Mazatlán y Mayos de Navojoa ��INCREÍBLE‼️ pic.twitter.com/CMgiwVFtLK — La Reta (@laretadeportes) December 20, 2021