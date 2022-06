LAFC celebra renovación de Vela y fichajes de Bale y Chiellini con victoria

LOS ÁNGELES, California.- Los Angeles FC, el mejor equipo hasta el momento en esta temporada de la MLS, celebró este domingo la renovación del mexicano Carlos Vela y el fichaje del galés Gareth Bale con un triunfo por 2-0 ante los New York Red Bulls.

El colombiano Cristian Arango, a pase de Carlos Vela, y el ecuatoriano Diego Palacios, con asistencia del uruguayo Brian Rodríguez, marcaron los dos tantos de los angelinos, que llegaron en el minuto 67 y el 70.

Los Angeles FC (LAFC) consolidó así su liderazgo en la Conferencia Oeste con 33 puntos, cuatro más y con un partido menos jugado que el Real Salt Lake.

LAFC fichajes y renovaciones con victoria

La fiesta fue completa en el Banc of California de Los Ángeles (EU) para un conjunto que ha firmado una semana fantástica tanto fuera como dentro del campo.

Después de que a mediados de mes se anunciara el fichaje de Giorgio Chiellini, gran referente defensivo de la Juventus y la selección italiana, LAFC causó sensación el sábado en la MLS al desvelar la incorporación de Gareth Bale, que llega como agente libre.

Cinco veces campeón de la Champions League con el Real Madrid, Bale, de 32 años, guió este junio a Gales al segundo Mundial de su historia al derrotar a Ucrania en la repesca para Catar 2022.

A la directiva del LAFC solo le quedaba cerrar la renovación de Vela, que termina contrato el 30 de junio y que en los últimos meses no había acabado de resolverse, y fue el propio mexicano el que garantizó su continuidad en la previa del partido ante los Red Bulls.

"Sí, la verdad es que era cuestión de tiempo. Obviamente, las dos partes estábamos muy ilusionados por cerrar el contrato", explicó en declaraciones a ESPN.

"Siempre es negocio y si uno tira para un lado otro tira para otro. Pero cuando los dos lados quieren llegar al mismo lugar, siempre termina sucediendo y así pasó. Estoy muy contento de poder seguir aquí (...). Hasta que no gane un título no me quiero ir de aquí. Es algo que me motivó a seguir y ojalá pueda ser este año", agregó.

Vela llegó en 2018 al LAFC como la gran estrella de este ambicioso proyecto de fútbol que en unos pocos años se ha convertido en uno de los clubes punteros de la MLS.

Contando el partido de este domingo, el delantero ha disputado 101 encuentros en la MLS en los que ha metido 63 goles.