'Kun Agüero' y youtuber DJ Mario encabezan fuerte discusión en streaming en vivo

ESPAÑA-. Sergio 'Kun' Agüero y DJ Mario hicieron explotar las redes sociales el pasado jueves, luego de que el legendario exfutbolista argentino y el famoso youtuber español tuvieron una discusión en un streaming en vivo.

En redes sociales, miles de usuarios quedaron sorprendidos al ver la molestia de 'Kun' Agüero con DJ Mario, aun y cuando el famoso streamer español portaba una playera de la Selección de Argentina, que avanzó a la gran final del Mundial Qatar 2022.

Todo comenzó cuando 'Kun' Agüero citó un tweet de DJ Mario y escribió "Anda a jugar al FIFA vos", después de que el español publicó una foto en la que los jugadores de Argentina se burlaban de los holandeses tras ganar en cuartos de final.

Pleito de 'Kun' Agüero y DJ Mario se va a streaming en vivo

"La verdad que están pelotudeando, ¿no? Si hace pelotudeces me caliento. Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto. Prefiero decírtelo acá, no pasa nada", dijo molesto Sergio Agüero.

Serio y con gestos de extrañeza, DJ Mario respondió "No entiendo por qué, 'Kun', la verdad. No sé que te he hecho. Me gustaría que lo explicaras aquí".

Dicha transmisión en vivo que de inmediato se volvió viral estuvo encabezada por Ibai Llanos, famoso streamer español, y el recién retirado de las canchas, Gerard Piqué, quien fue compañero de 'Kun' Agüero en FC Barcelona.