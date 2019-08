Kevin Berlín acepta ser un flojo, pero le da oro a México

LIMA, Perú.Se llama Kevin Berlín Reyes, es veracruzano. Le va al Barcelona, porque dice que no tiene equipo favorito en la Liga Mx.

Y es una estrella de los clavados. El joven de apenas 18 años, los cumplió en mayo pasado, le dio la medalla número 21 a la Delegación Mexicana, que sigue su camino para romper la marca de Mar del Plata 1995.

Berlín se llevó de punta a punta la prueba de plataforma de 10 metros, con lo que se cerraron los clavados en los Juegos Panamericanos de Lima.

Medalla de oro, segunda en su currículum en este evento, ya que apenas dos días atrás, había ganado junto a Iván García, la plataforma de 10 metros sincronizados.

Además de todo, ganó la plaza olímpica para Tokio 2020.

Iván García quien se supone debía ir en punta, se fue al segundo lugar como escudero, muy, muy lejos del jovencito, que sacó ventaja y mostró dominio sobre todo aquel que se atrevió a poner un pie en la misma plataforma que él.

Berlín Reyes en declaraciones a la prensa dijo que no soñaba con estar en Tokio, por cosas que le habían estado diciendo, como que no podría lograrlo.



(Me decían) No puedes, solo ganas por suerte, o que eres muy flojo… Y la verdad yo no sé por qué dicen que si eres flojo no puedes lograr algo”.