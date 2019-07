Keith Thurman quiere noquear a Manny Pacquiao

CIUDAD DE MÉXICO.-Experiencia contra hambre.



Manny Pacquiao se enfrenta esta noche al invicto monarca Keith Thurman.



El "Pacman" llega con 40 años para medirse contra el estadounidense Thurman, que tiene 10 años menos, en el Hotel MGM Grand & Casino de Las Vegas.



Estará en juego la supremacía Welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pues el asiático es campeón y Thurman súper campeón de la misma división.



He estado en muchas peleas así, no me presiona nada, no me espanta lo que diga Thurman, yo saldré a hacer mi trabajo", apuntó el filipino. "Me siento en gran forma y lo verán, vienen muchas cosas, pero antes hay que pasar esto".