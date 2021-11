Julio César Chávez y el día que estuvo a punto de suicidarse: "Jalé el gatillo…"

CIUDAD DE MÉXICO-. Julio César Chávez tuvo una destacada carrera como boxeador profesional a tal grado de convertirse en uno de los mejores de la historia, pero eso no impidió que pasara por difíciles momentos.

Hubo una ocasión en la que el mundo se le vino encima a Julio César Chávez y estuvo a punto de suicidarse, ya que las adicciones, varias demandas, acusaciones en contra y problemas de salud le jugaron un mal episodio al 'Gran Campeón Mexicano'.

En una entrevista que tuvo Julio César Chávez con Yordi Rosado en agosto de este año, el ex boxeador sonorense recordó esos complicados momentos que vivió, a tal grado de que jaló el gatillo tres veces.

Julio César Chávez relata lo que sucedió

"Tuve que pagar siete millones de dólares por 100 mil dólares que nunca recibí. Me quisieron meter a la cárcel. Cuando se me vienen todos esos problemas yo quise quitarme la vida. Tenía tres días drogándome y andaba muy deprimido, triste, por todo lo que me estaba sucediendo. Tenía mi codo podrido y engangrenándose"

"Dije 'Dios mío, ya no quiero vivir'. Encierro a mis trabajadores y me salgo a la alberca, y volteo al cielo y con lágrimas en los ojos agarro la pistola y le jalo una vez y no sale el tiro, le jalo otra vez y no sale el tiro, y a la tercera, al tiempo que jalo, mi cuñado se mete y me arranca la pistola. El tiro me roza el pelo y salieron dos tiros", relató Julio César Chávez.

Vio la silueta de Dios, dijo Julio César Chávez

"Me hinqué, miré al cielo y mire, no es broma, te lo juro, mire la silueta de Dios. Dije yo 'Dios mío, qué bárbaro'. Agarré la venda del codo y la aventé al árbol, y se hizo la silueta de Dios, te lo juro", aseguró Chávez.

Logró Julio César Chávez salir adelante

En esa misma entrevista, el ex boxeador mexicano relató que tiene ya 12 años sin tomar alcohol y libre de drogas, quien en los últimos años se ha vuelto a poner los guantes para peleas de exhibición.