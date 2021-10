Julio César Chávez no cree que Pacquiao se haya retirado: “Va a volver”

EU-. Manny Pacquiao decidió ponerle fin a su carrera como boxeador profesional a sus 42 años para buscar la presidencia de Filipinas, pero Julio César Chávez considera que ‘Pacman’ volverá.

El ‘Gran Campeón Mexicano’, en una entrevista con Little Giant Boxing, indicó que no cree que el filipino se haya retirado de forma definitiva y que volverá a ponerse los guantes para regresar al cuadrilátero.

“Yo no sé si ya se haya retirado, no creo, me entiendes. Yo creo que va a volver otra vez, pero la verdad deja un legado difícil de igualar, un gran peleador, sobre todo como ser humano”

“El siempre dejaba todo arriba del ring. Todas las peleas de Pacquiao fueron emocionantes y de gran espectáculo”, opinó Julio César Chávez.

Hay admiración mutua

En 2014, Manny Pacquio comentó que Julio César Chávez es su ídolo del boxeo y su “favorito de todos”, ya que tenía muchos videos de él cuando apenas iniciaba su carrera, en 1992.

Manny Pacquiao se retiró con este récord

El ‘Pacmnan’, en sus 26 años de carrera como pugilista profesional, disputó 72 combates, de los cuales ganó 62 (39 por nocaut), perdió ocho (tres por KO) y empató dos.