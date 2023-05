Julio César Chávez le manda mensaje a Saúl Álvarez: “Así ‘Canelo’ gane 100 títulos, no habrá otro como yo”

HERMOSILLO, México-. Julio César Chávez es considerado por muchos aficionados como el mejor boxeador mexicano de la historia, y aunque el ‘Gran Campeón Mexicano’ admira a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, declaró que jamás podrá igualarlo.

En una entrevista que tuvo Julio César Chávez con Hugo Sánchez , el sonorense declaró que no habrá otro peleador en llegar a 90 peleas invicto, aun y cuando ‘Canelo’ gane toda clase de títulos mundiales.

"No vas a ver a otro peleador que llegue a 90 peleas invicto, con eso te digo todo. Cuando veas un peleador que llega a 90 peleas entonces sí compáralo conmigo. Cualquier peleador mexicano de la historia podrá ganar ocho, 10 campeonatos del mundo.

NO HABRÁ OTRO COMO ÉL ��



No hay boxeador que pueda superar a Julio César Chávez, ni el propio Canelo Álvarez que se mantiene invicto. ¿Ustedes qué opinan? �� #LaVozDelDeporte ��️ pic.twitter.com/fp6xJSaAeo— W Deportes (@deportesWRADIO) May 15, 2023

“Pero que llegue a 90 peleas invicto. Cuando esté así me dices quién es el mejor. No va a haber otro Julio César Chávez, así ‘Canelo’ gane 100 títulos no va a haber otro Julio César Chávez", declaró el legendario exboxeador.

¿Cuál es el récord de ‘Canelo’ Álvarez como boxeador?

Después de su triunfo contra John Ryder en su regreso a México, ‘Canelo’ Álvarez presume un récord de 59 peleas ganadas, dos empates y par de derrotas. El tapatío solo ha perdido contra Floyd Mayweather Jr. y Dmitry Bivol.