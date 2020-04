Julio César Chávez considera que hubiera sido mejor futbolista que boxeador.

Julio César Chávez afirmó en una entrevista con ESPN que hubiera sido mejor futbolista que boxeador, argumentando que durante una competencia nacional, le fue mejor en el balompié que en el deporte que lo terminó por hacer una figura no solo en México, también a nivel mundial.

Creo que sí, a lo mejor sí. La primera vez yo fui a un nacional a México, es increíble, pero cierto, yo iba en boxeo, en beisbol, en voleibol y supuestamente iba a quedar campeón en boxeo, porque supuestamente era el mejor boxeador que había amateur en Culiacán. Entonces quedé campeón en voleibol, en futbol y en boxeo perdí", recordó el ex pugilista.

El atleta nacido en Ciudad Obregón, Sonora recordó sus comienzos en el deporte, y como su mamá no quería que él se involucrara, pues temía saliera lesionado.

"Mis inicios en el boxeo fueron complicados porque mi madre no quería que yo peleara, mis hermanos ya lo hacían y llegaban a la casa muy golpeados, entonces ella se preocupaba mucho, quería que yo estudiara. El salirme de mi casa (fue muy difícil), yo era un joven muy apegado a mi familia, tuve que irme a radicar a Tijuana porque se ganaba en dólares, en Culiacán era complicado. Le hice la promesa a mi madre no volver hasta no hacerle su casa y se lo cumplí", relató.

Por último, el Gran Campeón Mexicano contó una de las anécdotas más importantes en su carrera, cuando conoció a Muhammad Ali.

"Fue a un entrenamiento mío y me dijo 'qué bueno que no fuiste de mi peso porque me habrías ganado', yo le dije que 'pues qué bueno que yo tampoco fui de su peso porque estás muy grandote y me hubieras ganado".