Julio César Chávez Jr. se disculpa con su papá por comentarios que hizo: “Espero tenerlo siempre”

HERMOSILLO, México-. Julio César Chávez Jr. volvió a utilizar las redes sociales para desahogarse, pero en esta ocasión lo hizo para disculparse con su papá por comentarios polémicos que hizo sobre él hace algunos días.

El ‘Hijo de la Leyenda’, quien ha lidiado con problemas de adicciones en los últimos años y que hace semanas sufrió una pequeña recaída, se disculpó en un Instagram Live con el ‘Gran Campeón Mexicano’, quien declaró que siempre lo respetará.

"En particular, me gustaría pedirle una disculpa a mi papá, porque creo que comenté algo de él que me debía dinero. Sí nos debemos, siempre nos hemos debido porque lo mío es de él y lo de él es mío. Yo me quiero disculpar con mi papá.

“Yo lo respeto, lo quiero mucho, lo amo, espero tenerlo siempre, y si a veces se equivoca, lo voy a respetar. Con la única persona que me disculpo es con mi papá, porque yo sé que él siempre va a querer lo mejor para mí. Aunque ya esté viejito le voy a hacer caso siempre”, señaló Chávez Jr.

Hace tres semanas en una entrevista que tuvo con David Faitelson, Julio César Chávez González dijo sentirse bastante preocupado por su hijo y que, mientras tenga vida, estará para ayudarlo, así otras personas dejen de hablarle.

“Lo único que puedo decirle a la gente que mientras tenga vida, voy a ayudarlo. Yo soy su padre y no voy a dejar que mi hijo se me muera, así me mienten la madre, así dejen de hablarme, me odien, voy a salvarle la vida como lo he hecho con mucha gente que están en el problema que tuve. Hay unos más tercos que otros, yo fui uno de ellos”, declaró Chávez papá.