Julio César Chávez Jr. revela qué es lo que inhaló en su pelea contra David Zegarra

CULIACÁN, México-. La escena que se robó la atención en la pelea de Julio César Chávez Jr. contra David Zegarra, en el regreso del boxeador mexicano al cuadrilátero, fue una en la que el 'Hijo de la Leyenda' "inhaló" una sustancia.

El video se volvió viral en redes sociales, en el que Julio César Chávez Jr. inhaló par de veces una sustancia que su entrenador le puso en la nariz, al final del octavo round, por lo que el 'Junior' decidió explicar lo que de verdad sucedió.

"Usé Iliadin, es como Afrín, te destapa el poro, no es ninguna sustancia, pueden acercarlo bien y fijarse lo que realmente es. He sido un peleador limpio, nunca he sido tramposo"

"Quienes son los que sí hacen, ellos son los que están diciendo. Yo siempre doy la cara y nunca me escondo", explicó el hijo de Julio César Chávez.

Además, el entrenador de Julio César Chávez Jr. también aclaró lo que sucedió

Sobre esa polémica escena, el entrenador del sinaloense aclaró que Julio estaba enfermo y no quiso abandonar el cuadrilátero, por lo que tuvo que ponerle un spray "para sacarle los mocos", pues no podía respirar bien.