Juegos Olímpicos de Invierno 2022 con cuatro mexicanos: Dónde, cuándo y a qué hora ver la inauguración

BEIJING, China-. Los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 ya empezaron este jueves con la actividad deportiva, pero todavía no se ha llevado a cabo la inauguración que dará inicio a la competición de forma oficial.

El Estadio Nacional de Pekín, conocido como 'El Nido del Pájaro', será el escenario de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpícos de Invierno 2022, que tendrán la participación de cuatro atletas mexicanos.

Será la madrugada de este viernes 4 de febrero cuando se celebre la ceremonia de apertura que dará inicio a la competición invernal, a las 6:00 am (centro de México), 5:00 am (Sonora) y 4:00 am (Pacífico).

La transmisión del evento se podrá ver en vivo por la señal de Claro Sports y Marca Claro a cargo de Alberto Lati, ya sea por televisión o por el canal de Youtube.

Estas son las 15 disciplinas de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022