Juegos Olímpicos: México deja escapar medalla en clavados por tercera vez en Tokio

TOKIO, Japón-. Por tercera ocasión en los clavados sincronizados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, México quedó en cuarto lugar y dejó escapar la medalla de bronce, misma que hubiese sido la tercera.

Yahel Castillo y Juan Celaya representaron a México en los clavados sincronizados de trampolín de 3 metros, y cuando mayores posibilidades tenían de conquistar la medalla de bronce, fallaron en su último clavado.

El Comité Olímpico Ruso estaba delante de la dupla azteca, sin embargo, los dos clavadistas tuvieron cero de calificación y esto colocó a los mexicanos en la tercera posición y con altas posibilidades de podio.

El último clavado mexicano tuvo muy bajas calificaciones y la dupla alemana, con su ejecución final, brilló y le arrebató la presea a Yahel Castillo y Juan Celaya, por tan solo cuatro puntos.

¿Los jueces calificaron mal?

Varios usuarios en las redes redes sociales se lanzaron en contra de los jueces, pues consideraron que estos dieron calificaciones muy bajas a los clavadistas mexicanos, sobre todo en las primeras ejecuciones.

"La verdad que no vi ya la repetición del clavado, pero lo sentí mucho mejor de lo que me calificaron, a final de cuentas clavados es un deporte de apreciación y uno no puede controlar solo eso”, declaró Juan Celaya.