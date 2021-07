Juegos Olímpicos: Así se jugarán los cuartos de final en futbol varonil

TOKIO, Japón-. La fase de grupos de futbol varonil de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 terminó al amanecer de este miércoles (en tiempo de México) y quedaron definidos los ocho clasificados a cuartos de final.

Los países clasificados dejaron atrás la fase de grupos y se metieron dentro de los mejores ocho del torneo, para ponerse más cerca de la zona de medallas olímpicas.

De los ocho países que se enfrentarán el próximo sábado en la fase de eliminación directa, dos son de América, dos de África, dos de Asia, solo uno de Europa y uno de Oceanía.

Así se jugarán los cuartos

México vs Corea del Sur

Brasil vs Egipto

Japón vs Nueva Zelanda

España vs Costa de Marfil

¿Quiénes fueron los ocho eliminados?

Argentina, Francia, Alemania, Arabia Saudita, Honduras, Rumania, Sudáfrica y Australia fueron las ocho selecciones que se quedaron en el camino y que no alcanzaron a entrar a la ronda de los cuartos.