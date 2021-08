Juegos Olímpicos: Ana Gabriela Guevara responde a las críticas que ha recibido

TOKIO, Japón-. Ana Gabriela Guevara, ex atleta olímpica y ahora directora de la Conade, escribió en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido a las personas que la han insultado estos días.

"A cada persona que se ha tomado el tiempo de ofenderme en las redes sociales pensando que me harán molestarme es todo lo contrario, me motivan, tampoco esperen conteste, así que gracias miles", publicó la ex atleta sonorense.