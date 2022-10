Juan Carlos Osorio, nuevo analista de ESPN para el Mundial de Qatar 2022

CIUDAD DE MÉXICO.- A pocos meses del comienzo del Mundial de Qatar 2022, televisoras se están preparando para brindar un análisis acertado, acorde con el desempeño deportivo que se espera en la justa mundialista.

En el caso de ESPN, anunciaron esta noche al colombiano Juan Carlos Osorio, el extécnico de la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018, como su refuerzo de lujo.

El técnico Osorio fue presentado el pasado martes en Futbol Picante de ESPN, a menos de dos meses de que inicie la Copa del Mundo.

Juan Carlos Osorio después del Tricolor

Tras dejar a la Selección Mexicana al término de la pasada Copa del Mundo, Juan Carlos Osorio dirigió a la Selección de Paraguay, aunque después de un partido fue destituido.

Posteriormente regresó a su país para estar en el banquillo del Atlético Nacional, equipo con el que se consagró y posteriormente con el América de Cali.

Captura de video

“Tata” Martino

En septiembre del presente año, Juan Carlos Osorio se pronunció ante la ausencia de Gerardo Martino durante el entrenamiento público de la Selección Mexicana.

Si todo el objetivo de Martino fue para ver a Argentina en vivo, lo entiendo porque es el partido más importante para la Selección Mexicana. Pero si hubiera sido mi elección, hubiera decidido lo contrario", mencionó.

Al ser cuestionado sobre lo que él hubiese hecho, señaló que “se hubiera concentrado en mi equipo porque esta es la última oportunidad para crear un espíritu de equipo y conocer a todos los jugadores. No sé y no entiendo cuál fue su punto, pero si hubiera sido mi decisión, me hubiera concentrado en el partido de la Selección Mexicana".

