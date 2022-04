Joven agredido por Cristiano Ronaldo rechaza su invitación a partido de Manchester United

LIVERPOOL, Inglaterra-. Cristiano Ronaldo se disculpó con el joven de 14 años al que agredió con un manotazo el pasado sábado y lo invitó a un partido de Manchester United en Old Trafford, pero el menor simplemente no quiere saber nada del 'Comandante'.

La mamá del aficionado agredido por Cristiano Ronaldo, quien ha dado varias declaraciones al respecto sobre lo ocurrido en Goodison Park, dejó en claro que su hijo no quiere ir y que no quiere ver al portugués.

"¿Sólo porque es Cristiano Ronaldo? ¿Por qué haríamos eso? Actuó como si le debiéramos un favor, pero lo siento, no es así. Rechazamos amablemente la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo"

"¿Por qué debería viajar a Old Trafford? ¿Por qué un Blue (Everton) querría visitar a un Red (Manchester United)? Si fuera sincero, creo que debería haberse dado la vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir: 'Lo siento'", comentó Sarah Kelly para Sky Sports.

Cristiano Ronaldo dejará de ser embajador de Save The Children

Una de las consecuencias de Cristiano Ronaldo tras su acción es que dejará de ser embajador de la ONG llamada Save The Children, donde estuvo por 10 años, según varios medios ingleses.