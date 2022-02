Jorge 'Maromero' Páez defiende a 'Canelo' Álvarez y explica por qué lo critican

MÉXICO-. Mientras Saúl 'Canelo' Álvarez tiene millones de fans en todo el mundo, hay un sector de aficionados mexicanos del boxeo que suele criticar al tapatío, y fue Jorge 'Maromero' Paez quien en esta ocasión defendió al jalisciense.

'Maromero' Páez, quien llegó a ser campeón mundial en su etapa como boxeador, argumentó que hay muchas personas que le tienen una especie de "coraje" y "envidia" a 'Canelo' Álvarez, en plática con 'Terrible' Morales en Un Round Más.

"Mucha gente le tiene coraje, le tiene envidia al 'Canelo'. No tengo el gusto de conocerlo, pero mucha gente lo ataca. Yo no puedo hablar mal de nadie porque no lo conozco, está bien lo que hace"

"Es el que más dinero ha ganado de todos los boxeadores. De los de antes, de México, ha ganado mucho dinero, entonces mucha gente le tiene envidia. Los mexicanos son los mismos que lo critican", opinó el exboxeador bajacaliforniano.

Varias figuras del boxeo han defendido a 'Canelo' Álvarez

Además del expugilista cachanilla, 'Canelo' Álvarez ha sido defendido por otras figuras mundiales del boxeo, como Julio César Chávez, Roberto Durán, Érik 'Terrible' Morales y Jorge 'Travieso' Arce, además de Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y Brandon Moreno, peleador de UFC.