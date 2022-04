Jorge Cantú recuerda a Toros de Tijuana con cariño

Ciudad de México.- Jorge Cantú mencionó que la parada que hizo en Tijuana en su larga carrera dentro del béisbol siempre será recordada de forma especial.

Recientemente, el ‘Bronco’ anunció que esta temporada de Liga Mexicana de Beisbol con los Diablos Rojos del México será con la que pondrá fin a 24 años de carrera profesional.

“Tengo unos grandes recuerdos de Tijuana, es mi lugar favorito para ir a jugar fuera de casa, el ambiente es increíble, la gente te arropa”, comentó Cantú una hora antes de enfrentarse precisamente a los Toros en Interliga.

Jugó ocho años en Grandes Ligas, uno en Corea del Sur, cuatro temporadas invernales, en verano vistió las casacas de Tigres de Quintana Roo y participó en tres campañas con los astados antes de firmar con Diablos.

Ese capítulo contó una historia de revancha personal: En 2016 una infección en el ojo lo sacó de playoffs y para 2017 volvió recargado hasta conseguir la primera corona para la organización.

Cuando llegué a Tijuana me entró hasta algo en el ojo, tenía infección en la córnea, veía borroso. Son cosas que pasan, pero me quedé con la espina clavada, me volví a programar, lo asimilé. Me fui a preparar a Houston, regresó a Tijuana y vino un temporadón con el campeonato”, describió.

A sus 40 años, Cantú opta por no hacer una rápida transición de pelotero a formar parte de un cuerpo técnico, compartió que pasará tiempo con su familia y enfocado en proyectos que de una forma u otra, están ligados al deporte que lo formó como persona.

“No me voy a retirar para regresar a un terreno de juego, si me voy a aguantar, tres, cuatro años, me voy a tomar mi tiempo para ser asesor, coach, manager. Estoy cosechando otras cosas, pero no descartó para nada, a mí me encantaría por ejemplo ser coach de bateo”, expresó.

“Estoy eternamente agradecido y quiero regresar mucho al béisbol, tengo muchos proyectos. Como dice la frase de Don Alfredo (Harp Helú) aquí en el estadio: ‘Vivir y Morir Jugando Beisbol’. No hay nada más que eso”, enfatizó.