Johan Vásquez publica emotivo mensaje de despedida para Pumas

GÉNOVA, Italia-. Johan Vásquez se formó en Cimarrones de Sonora, debutó en Liga MX con Rayados de Monterrey y se consolidó como uno de los mejores defensas mexicanos con Pumas UNAM.

El potencial nuevo futbolista de Genoa, quien el pasado jueves viajó a Italia para reportar con su nuevo equipo y firmar su contrato, no dejó pasar la oportunidad de publicar en sus redes sociales un mensaje de despedida para Pumas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Gracias Pumas, me diste la oportunidad que espere toda mi vida, creíste y aún sigues creyendo en mí. Por circunstancias de la vida me fui de este club a los 15 años, pero el destino quería que estuviéramos juntos y a los 21 llegue a ponerme una vez más esta playera”

“Hoy después de todo lo que me han dado, me toca despedirme, no sin antes transmitirles qué estoy muy agradecido con todos los que son parte de Pumas, sin ustedes no podría dar este paso. No voy a descansar hasta estar en la elite del fútbol mundial, hoy me toca dar un primer paso a una de las ligas más importantes del mundo”, posteó el defensa sonorense.

Johan Vásquez se despide de Pumas como ídolo

Apenas tres torneos disputó el joven zaguero mexicano con el equipo universitario, pero eso le bastó para convertirse en uno de los favoritos de la afición y emigrar a Europa a sus 22 años.

Recién medallista olímpico

Apenas hace una semana Johan Vásquez, junto con la Selección Mexicana Sub 23, se colgó la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde el futbolista navojoense fue uno de los elementos más importantes.