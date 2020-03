Joe Montana opina que Patriotas se equivocó al dejar ir a Tom Brady

Joe Montana, uno de los jugadores históricos de la NFL, opinó que los Patriotas de Nueva Inglaterra cometieron un gran error al dejar que Tom Brady abandonara al equipo.

No sé qué está pasando allí, pero alguien cometió un error. Yo tuve una historia diferente, donde ellos habían tomado una decisión. Ellos (Patriots) nunca se habrían deshecho de él. Todavía no entiendo cómo New England lo dejó escapar. No entiendo eso", manifestó el ex mariscal de campo a USA Today, recordando que él dejó a los 49ers de San Francisco para terminar su carrera con los Jefes de Kansas City.