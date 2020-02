Jersey robada de Kobe Bryant es recuperada y regresa a su lugar de procedencia

La camiseta de la escuela secundaria de Kobe Bryant pasó más tiempo en China en los últimos tiempos que colgada en la pared del gimnasio nombrado en honor del máximo anotador de la carrera de la escuela.

La camiseta número 33 retirada de Bryant fue robada en 2017 del campus de la Escuela Secundaria Lower Merion y finalmente fue comprada por un coleccionista en China.

Sospechando que la camiseta fue robada, el coleccionista de Kobe contactó a la escuela y ayudó a devolver el recuerdo a los suburbios de Filadelfia, un proceso que ya estaba en marcha antes de que Bryant muriera el domingo en un accidente de helicóptero.

El uniforme regresó el sábado a donde pertenecía, dado a conocer por el primo de Bryant, su antiguo entrenador de secundaria y un ex compañero de equipo en Bryant Gymnasium.

"Buen momento", dijo el entrenador de Lower Merion, Gregg Downer. "Ese fue un momento icónico cuando la atención se centró en esa camiseta. Fue simplemente tremendo. Fue una gran ironía, casi, cómo hemos estado esperando esa camiseta durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo no supimos dónde estaba. Para recuperarlo, es un final apropiado para una semana difícil ".

Fuera de Los Ángeles, ningún lugar estaba tan conectado con Bryant como Lower Merion. En un homenaje el viernes por la noche en Los Ángeles, toda la alineación de los Lakers se presentó de la misma manera: "De la Escuela Secundaria Lower Merion, No. 8, Kobe Bryant". El golfista Justin Thomas usó una camiseta Bryant No. 33 LM en un torneo.

Los Sixers tenían el logo 33 en la cancha esta semana en su primer hogar desde que Bryant fue asesinado.

Mientras que los equipos de la NBA pasaron los días siguientes celebrando observancias para Bryant, Lower Merion finalmente jugó su primer juego en casa y celebró la estrella más grande que haya jugado para los Ases.

Bryant, su hija Gianna de 13 años y otras siete personas asesinadas fueron recordados en la ceremonia previa al juego.

"Debido a Kobe, la Escuela Secundaria Lower Merion es conocida en todo el mundo", dijo el director Sean Hughes a la multitud. “A pesar de su fama internacional, Kobe se mantuvo muy cerca de nuestros corazones. Regresó aquí para encontrarse con sus seres queridos (profesores de inglés) y, por supuesto, el entrenador Downer. Ayudó a hacer de este gimnasio la maravillosa instalación que es. Fue un gran defensor, no solo de nuestros equipos de baloncesto, sino de todos los Aces Nation ”.

El gimnasio estaba repleto por lo menos a la capacidad de 1,600, y los estudiantes, algunos pidiendo esta semana en la escuela por $ 40 por el boleto de $ 3, usaban camisetas negras que decían "The Heartbeat of Aces Nation" con un 33 dentro de un as.

El hijo del entrenador de los Sixers, Brett Brown, juega en el equipo, con conexiones muy alejadas de los A-listers que llenaron el Staples Center una noche antes en una emotiva ceremonia.

En Lower Merion, un ex alumno cantó el himno nacional. Una maestra reveló un retrato que había pintado de Bryant. Los administradores escolares dieron discursos.

Una vez que la pelota se volcó, todo siguió como de costumbre, sin el reloj de tiro de 24 segundos y las violaciones de la pista trasera de ocho segundos que los equipos de la NBA han estado realizando para saludar a los dos números de uniforme profesional de Bryant.

Lower Merion mantuvo 33 segundos de silencio, y los ex compañeros de equipo (y el primo de Bryant, John Cox) se reunieron en un círculo triste a mitad de la cancha.

De alguna manera, la victoria de 42-37 en tiempo extra de los Ases sobre Souderton parecía tan normal como la presencia de Bryant en el gimnasio.

Es solo un nombre entre Carly Brown y Mike Venafra en una pancarta que enumera los anotadores de 1,000 puntos de la carrera de los Ases. Una foto de Bryant sosteniendo el trofeo del campeonato estatal Clase AAAA de 1996 estaba en la pared, mezclándose con docenas de otros grandes jugadores y equipos de la historia del programa.

Incluso hubo cierta ligereza durante los momentos más destacados de su carrera como video cuando Bryant se mostró recordando sus días en la escuela secundaria y dijo: “El primer año que llegué allí, fuimos como 4 y 40 o algo así. Éramos terribles ".



Cirilo Pérez condujo casi 2 horas y media desde Heightsville, Maryland, para presentar sus respetos a Bryant en el monumento en frente del gimnasio. No tenía un boleto para el juego, simplemente quería ser parte del día dedicado a su jugador favorito.

Pérez vestía una camiseta de Bryant y dejó su sombrero de los Lakers en el lugar, que estaba cargado de pelotas de baloncesto, tarjetas y carteles de los fanáticos de Bryant cerca y lejos.

"Se puso a trabajar y trajo esa mentalidad de cuello azul con la que mucha gente se conecta, no solo aquí, sino en todo el mundo", dijo Pérez. "Encontró una manera de conectarse".



Carter Knight, entrenador asistente en Souderton, reunió a los indios para una foto del equipo en el sitio.

"Es real en este momento", dijo Knight. “Hemos estado hablando de la 'Mentalidad de Mamba' desde el comienzo de la temporada, así que es una locura que estemos aquí hoy. Hemos estado insistiendo en eso toda la temporada, esa dureza mental y lo que Kobe trajo y lo que representa ".

Su antiguo consejero asistió al juego, recordando cómo el Toyota Land Cruiser de Bryant estaba estacionado en el estacionamiento de los maestros mucho antes de que comenzara el día escolar.

"Su sonrisa fue lo mejor que recuerdo", dijo Frank Hartwell. “Fue solo una inspiración para muchos, no se trataba solo de él. Estaba aquí antes de la escuela todos los días trabajando en sus habilidades. No solo estaba aquí disparando, estaba trabajando en sus movimientos ".



Hartwell dijo que Bryant incluso habló con él mientras consideraba su mayor movimiento: dar el salto a la NBA directamente desde Lower Merion.

“Le di los pros y los contras, pero le dije: 'Depende de usted'. Creo que tomó la decisión correcta ”, dijo Hartwell.



Bryant tomó la decisión correcta, comenzando con una mentalidad de Mamba que se apoderó de Lower Merion mucho antes de que se convirtiera en una frase de marketing.

"Fue una persecución de excelencia como nunca he visto", dijo Downer.



Información por AP.