Javier Aguirre confía en Gerardo Martino

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Aguirre, quien ha sido director técnico de la Selección Nacional en par de procesos aseguró que con Gerardo Martino, el combinado azteca está en buenas manos.

En entrevista para la cadena ESPN, Aguirre afirmó que lo que más desearía es que esta generación hiciera historia de la mano del argentino, pues dejarían de hablar de los fracasos del pasado.

Estoy deseando que el Tata encuentre la clave y nos meta entre los ocho mejores del mundo, que oyendo el discurso esa es la intención de aquí a Qatar. Yo sería el hombre más feliz porque automáticamente pasaría al cesto de basura y no estarían hablando de nuestras derrotas", dijo el técnico en Corea Japón 2002 y Sudafrica 2010.

Aseguró que de las cosas más importantes que tiene Martino es que nunca ha cometido tonterías, por lo que está seguro que el combinado se encuentra en buenas manos.

"Me encanta el Tata porque no lo he agarrado en ninguna tontería. Nunca jamás se salió de todo, nunca. Ahí radica mi optimismo, con Tata estamos en buenas manos", indicó.