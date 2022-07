Isra se defiende de críticas por ganarle playera de Iago Aspas a canterano de Pumas: "El jersey se queda conmigo"

CIUDAD DE MÉXICO-. Después de que "Isra (no soy Chema)" se convirtió en objeto de críticas por "ganarle" la playera de Iago Aspas a un canterano de Pumas tras el partido ante Celta de Vigo, el influencer se defendió.

A través de sus redes sociales, el influencer-youtuber mexicano explotó contras las personas y medios que lo criticaron por supuestamente "quitarle" la camisa a José Navarro, joven futbolista de Pumas UNAM que deseaba la camisa de Iago Aspas.

"¿De qué ver… hablan, banda? Yo no le quité ningún jersey a nadie, yo no sabía que Navarro también lo quería, yo se lo pedí a Aspas como fan que soy de él. Si los medios tradicionales que publicaron la nota lo manejaron como que yo se lo quité, es su problema, no el mío"

"Y no tiene nada que ver que le vaya o no a los equipos que jugaron, soy aficionado al futbol como todos ustedes. Es más, hasta ya me hice cuate de Pepe Navarro. Si eso les molestó, pónganse cómodos y comenten lo que quieran que el jersey se queda conmigo", escribió Isra en sus redes sociales.

A pesar de su explicación, Isra volvió a ser criticado

"Wey, si crees que mereces ese jersey por ser aficionado al fútbol estás completamente equivocado. Tu percepción de las cosas y el status que tienes te hace sentir que no te equivocaste, pero bueno, en acciones tan sencillas cómo está se definen a las personas", le escribió un usuario en Twitter.