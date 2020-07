Inocente hasta que se demuestre lo contrario, la postura de la FMF ante caso Billy Álvarez: Yon de Luisa

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, dijo en entrevista con Mediotiempo que el organismo que preside no se apresurará en tomar acciones sobre Guillermo ‘Billy’ Álvarez por la situación legal que atraviesa.

Señaló que aunque existe una orden de aprehensión en su contra, aun no se le ha comprobado nada.

Existen acusaciones y demás, no hay comprobaciones ni sentencias y mientras nada más sean acusaciones, para nosotros no son válidas porque hay un principio básico de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", dijo.

De la misma forma, de Luisa indicó que no habrá ningún tipo de investigación sobre el Cruz Azul por parte de la FMF, por el momento.

"No hay ningún tema con Cruz Azul, todos los temas que han salido es una cuestión personal. No hemos pensado porque no es una realidad y mientras no, no le dedicamos tiempo. Acusaciones como estás podrán haber mil y si nosotros nos definimos en nuestras acciones con base a acusaciones, pues no amerita ni nuestro tiempo", precisó.

Álvarez Cuevas, presidente de La Máquina, ya es considerado oficialmente como un delincuente prófugo de la justicia, pues después de que la Fiscalía General de la Republica solicitara una orden de aprehensión en su contra hace un par de días, este martes un juez Federal del Estado de México la aprobó, por lo que podría ser arrestado en cualquier momento.